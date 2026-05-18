Kırım Tatar ve Çerkes Sürgünleri Anıldı

18.05.2026 10:20
Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatarı ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümünde destek sözü verdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin, "Türkiye, Kırım Tatarlarının milli kimlik, dil ve kültürlerinin korunması ile güvenlik ve refahlarının sağlanmasına yönelik desteğini sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Bakanlık, Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinin yıl dönümlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kırım Tatar Türkleri, 82 yıl önce bugün ana vatanlarından zorla koparılarak sürgüne gönderilmişlerdir. 1944 sürgününde yüz binlerce Kırım Tatarı çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürülmüş, birçoğu maruz kaldıkları koşullar sonucunda hayatını kaybetmiştir. Soydaşlarımız, uzun yıllar boyunca ana vatanları olan Kırım yarımadasına dönememiştir."

Açıklamada, Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının acılarının, Yarımada'nın yasa dışı biçimde ilhakıyla daha da ağırlaştığı belirtilerek "Türkiye, Kırım Tatarlarının milli kimlik, dil ve kültürlerinin korunması ile güvenlik ve refahlarının sağlanmasına yönelik desteğini sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Çerkes Sürgünü'nün de 162 yıl önce 21 Mayıs'ta Kafkas halklarını çok ağır şartlar altında ana vatanlarını terk etmeye zorlayan, Kafkasya'ya büyük kayıplar ve derin acılar yaşatan büyük bir insani trajedi olarak hafızalardaki yerini koruduğu vurgulanan açıklamada, "Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acılarını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

