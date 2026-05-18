Kırım Tatarları Sürgününü Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırım Tatarları Sürgününü Andı

Kırım Tatarları Sürgününü Andı
18.05.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Kırım Tatarlarının sürgünü için anma programı düzenledi; varoluşsal tehdit vurgulandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Kırım Tatar Türklerinin sürgününün yıl dönümünde anma günü programı düzenlendi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal'in ev sahipliğinde düzenlenen programa Ankara'daki yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Celal, 18 Mayıs 1944'te Sovyetler Birliği askerlerinin Kırım Tatarlarının evlerine girdiğini ve insanların neler yaşadığını anlatarak, 18-20 Mayıs 1944'te Kırım Tatarlarının bulunduğu 67 trenin Orta Asya'ya ve Sovyetler Birliği'ne ait diğer bölgelere gittiğini, 3 günde yaklaşık 200 bin kişinin sürgün edildiğini anımsattı.

Celal, sürgün edilenlerin çoğunluğunun kadın, çocuk ve yaşlı olduğunu belirterek, "Bu bir yer değiştirme ve tahliye değildi. Bu bir soykırımdı." dedi.

Yolculuğun ve sürgünün ilk yılında Kırım Tatarlarının neredeyse yarısının açlık, hastalık ve insanlık dışı yaşam koşulları nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Celal, Sovyetler Birliği'nin Kırım Tatarlarının kimliğini sistematik olarak ortadan kaldırdığını, köylerin isimlerini değiştirdiğini, okulları kapattığını ve mülklere el koyduğunu söyledi.

Celal, Kırım Tatarlarının yalnızca fiziksel olarak değil, tarihi olarak da ortadan kaldırılmaya çalışıldığını kaydetti.

Ukrayna'nın bağımsızlığıyla çok sayıda Kırım Tatar ailesinin topraklarına döndüğünü ve Ukrayna ile demokratik bir devlet kurmak ve özgürlüklerini savunmak için çalıştıklarını anlatan Celal, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakıyla tekrar "aynı baskı, korku ve kolonyal şiddet mantığının" geri geldiğini ifade etti.

Celal, 2014'ten bu yana Kırım'da yaşananlardan bahsederek, "Bugün Kırım, sadece işgal altındaki bir bölge olmakla kalmayarak, militarizasyon, baskı ve kasıtlı demografik mühendisliğin yaşandığı bir alan haline geldi." dedi.

Tahmini verilere göre 2014'ten bu yana Kırım'a 500 bin ila 800 bin arasında Rus vatandaşın taşındığını söyleyen Celal, Kırım Tatarları ve Ukrayna yanlısı bölge sakinlerinin ise "sindirme, siyasi saiklerle yürütülen yargılamalar, iş ve mülk kaybı, mülke el konulması ve sürekli baskı yoluyla sistematik olarak bölgeden uzaklaştırılma" gibi durumlara maruz kaldığını vurguladı.

Kırım Tatarları "varoluşsal bir tehditle" karşı karşıya

Celal, "Kırım'ın kimliğinin değiştirilme girişiminde" bulunulduğunu ve Kırım Tatarlarının "varoluşsal bir tehdit" ile karşı karşıya olduğunu aktararak, hafızalarını koruyan halkların asla yenilmeyeceğinin altını çizdi.

Ukrayna'nın tutumunu değiştirmediğini ve kararlı olduğunu belirten Celal, "Kırım, Ukrayna'dır. Kırım Tatarları, Kırım'ın yerli halkıdır. Topraklarına, kimliklerine, dillerine, öz yönetimlerine ve geleceklerine ilişkin hakları müzakere konusu olamaz." ifadesini kullandı.

Celal, Ukrayna ve Kırım Tatarlarının özgürlük, egemenlik ve adaleti savunmada yan yana yer aldıklarına işaret ederek, bu mücadele Türkiye'nin desteğine çok değer verdiklerini dile getirdi.

Ukrayna'yı destekleyen tüm ortaklara ve dost ülkelere de teşekkür eden Celal, "Kırım bizim yurdumuzdur ve döneceğiz." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırım Tatarları Sürgününü Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:31:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kırım Tatarları Sürgününü Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.