Kırım Vakfı, 1943 sürgününde hayatını kaybeden Karaçay Türklerini 83. yılında andı - Son Dakika
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Kırım Vakfı, 1943 sürgününde hayatını kaybeden Karaçay Türklerini 83. yılında andı

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Kırım Vakfı, Karaçay Türklerinin 2 Kasım 1943'te vatanlarından sürgün edilişinin 83. yılında yaşamını yitirenleri andı. Açıklamada, yaklaşık 70 bin Karaçay Türkünün Orta Asya'ya gönderildiği, sürgünde çok sayıda kişinin açlık, hastalık ve ağır koşullar nedeniyle öldüğü belirtildi.

Kırım Vakfı, Karaçay Türklerinin vatanlarından sürgün edilmelerinin 83. yılında sürgünde hayatını kaybedenleri andı.

Kırım Vakfından, Karaçay Türklerinin 2 Kasım 1943'te ana vatanlarından sürgün edilmesinin 83. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, 2 Kasım 1943'ün Karaçay Türklerinin hafızasında yalnızca bir sürgün tarihi değil, vatanlarından zorla koparıldıkları büyük bir insanlık dramının başlangıcı olduğu belirtildi.

Stalin yönetiminin asılsız suçlamaları ve toplu cezalandırma anlayışı sonucunda Karaçay halkının yüzyıllardır yaşadığı Kafkasya'daki ana vatanından zorla çıkarıldığı aktarılan açıklamada, kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı gözetilmeksizin binlerce kişinin ağır şartlar altında Orta Asya'ya sürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, sürgün yolculuğunda ve sonraki yıllarda çok sayıda Karaçay Türkü'nün açlık, hastalık ve ağır yaşam koşulları nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir halkın yalnızca etnik kimliği ve mensubiyeti nedeniyle topluca cezalandırılmasının insan onuruna, temel hak ve özgürlüklere ve evrensel adalet ilkelerine yönelik ağır bir ihlal olduğu vurgulanan açıklamada, Karaçay Türklerinin yaşadığı acının Kafkasya'nın ve Türk dünyasının ortak tarihi hafızasında canlılığını koruduğu belirtildi.

Sürgünün 83. yılında hayatını kaybeden Karaçay Türklerinin rahmet ve saygıyla anıldığı açıklamada, sürgünün acısını nesiller boyunca taşıyan Karaçay halkının hatırası ve haklı mücadelesinin saygıyla selamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Geçmişte yaşanan bu tür trajedilerin unutulmaması, tarihi gerçeklerin gelecek kuşaklara aktarılması ve benzer insanlık suçlarının bir daha yaşanmaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Adaletin, insan haklarının ve insan onurunun korunması yönündeki mücadelede Karaçay Türklerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." denildi.

Sovyet yönetimi, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile işbirliği yapmakla suçladığı Karaçay Türklerini toplu sürgüne tabi tutmuştu.

Sovyet güvenlik güçlerince 2 Kasım 1943'te gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 70 bin Karaçay Türkü, yaşadıkları topraklardan zorla alınarak başta Kazakistan ve Kırgızistan olmak üzere Orta Asya'daki bölgelere gönderilmişti.

Sürgün sırasında binlerce Karaçay Türkü, ağır yol ve yaşam koşulları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
Orta AsyaKaraçayGüncelKırımDünyaSon Dakika

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