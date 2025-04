"Kırk Yıllık Hatır Bir Satır" projesiyle uzun soluklu evliliklerin sırrı gençlerle buluşuyor

"2025 Aile Yılı" kapsamında başlatılan "Kırk Yıllık Hatır Bir Satır" projesi kapsamında İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından ziyaret edilen çiftler, bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırına uzun evliliklerinin sırrını anlatarak, yeni yuva kuracak gençlere yol gösteriyor.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "2025 Aile Yılı" kapsamında geliştirilen "Kırk Yıllık Hatır Bir Satır" projesi uygulanmaya başlandı.

Proje kapsamında ekipler, 40 yılı aşkın süredir evliliğini devam ettiren çiftleri kahve ve fincanla ziyaret ediyor. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelince hazırlanan kahveler eşliğinde yapılan sohbette, uzun süredir evli olanlar beraberliklerinin sırrını anlatıyor.

Adeta evlilik çınarları olan çiftlere yapılan ziyaretler ve onların verdiği tek satırlık mesajlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal medya hesaplarında yayımlanarak, projelerde gösterilerek ve yeni evlenecekler için düzenlenen eğitimlerde paylaşılarak gençlere ulaştırılıyor.

Proje kapsamında İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, 15 Temmuz şehidi Erkan Pala'nın annesi ve babasını ziyaret etti.

ASDEP personelince hazırlanan kahveleri yudumlayan Erkan Pala'nın annesi Muazzez Pala ve babası Lütfi Pala, 63 yıllık evliliklerinin sırrını paylaşarak, gençlere öğütler verdi.

Ömer Turan AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacının bir yandan gençleri evliliğe teşvik ederken bir yandan da evlilikte 40 yılını doldurmuş çiftlerin nasihatlerini dinlemek olduğunu söyledi.

Turan, İstanbul'da uzun yıllar evliliklerini sürdüren çiftleri kahve ve fincan eşliğinde ziyaret etmeye başladıklarını anlatarak, "Kahve eşliğinde muhabbet edip onların nasihatlerini alıp bunları paylaştığımız gençlere katkı vermeye çalışıyoruz. 63 yıldır evli olan çiftimizi ziyaret ettik. Bu program yıl boyu devam edecek. İlk olarak şehit ve gazi yakını ailelerimizi ziyaret ediyoruz." dedi.

Ziyaretlerinde güzel muhabbetlere şahit olduklarını anlatan Turan, "40 yıl önce hayat şartlarına, imkanlara bakıldığında 40 yıl sonraki evlilikler arasında bir köprü, bir bağ kurmak gerekiyor. Yapılan muhabbetlerde sevgi, saygı bu işin başı, kanaatkar olmak, sabretmek bu işin güzel parçası. Böyle güzel nasihatler oluştu. Kıymetli annemizin bahsettiği gibi bazen duymamak, bazen görmemek, bazen konuşmamak belki de bu işin sırlarından sadece bir parçası." diye konuştu.

Ömer Turan Bakanlık olarak, evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlıklarıyla birlikte ailede yaşanan problemleri çözme noktasında çiftlerin yanında olduklarını söyledi.

"Dijital uyarıcı olmadan evin içinde sohbet çok önemli"

Ziyaret ettikleri çiftlerin verdiği öğütlerden en çok dikkat çekenin "mutluluğu aile içinde aramak" olduğunu dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Çünkü mutluluğu arama yöntemleri evin dışına çıktığında çok farklı mecralar ve sıkıntılar karşımıza çıkabiliyor. Evin içinde çiftlerin birlikte muhabbet edebilmeleri, organik anlamda sohbet edebilmeleri, çocuklar varsa birlikte zaman geçirebilmeleri çok kıymetli. Hiçbir dijital uyarıcı olmadan evin içinde sohbet, organik bağın oluşması, temas çok önemli. Özellikle babaların eve geldiği andan itibaren çocuklarıyla kuracağı organik temas çok kıymetli. Büyüklerimizden aldığımız nasihatlerde özellikle evde birlikte zaman geçirmek var. Sabretmek, vefa duygusu, inançlarımız, kültürümüz, bazen kanaatkarlıklarımızın, o birlikteliği daha da güçlendirdiği kanaatindeyiz. Kıymetli büyüklerimizin bu yıllara kadar gelebilmelerindeki ana basamağa baktığımızda sadakat, sabır, sevgi, saygı ve mutluluğu evde aramak. Eğitimi anlatmak başka, tecrübeleri paylaşmak başka bir şey."

Turan, 40 yılı aşkın süredir evli olan çiftlerle gençleri bir araya getirerek, tecrübe aktarımını sağlamak için de çalışmalara başladıklarını söyledi.

63 yıllık evliliğin sırrı: "Her şeyi görürsek, duyarsak, konuşursak hayat sürmez"

Muazzez Pala da 63 yıllık evliliğinin sırrını "Cumhurbaşkanımız da zaman zaman kullanıyor, 'Görmedim, duymadım, konuşmadım.' Üçü benim için çok önemli. Her şeyi görürsek, her şeyi duyarsak, her şeyi de konuşursak hayat sürmez." olarak ifade etti.

Gençlere bu yönde nasihatlerde bulunan Pala, şunları dile getirdi:

"Hayatta her şeyi yaşıyoruz, yokluk da varlık da olacak, anlaşmazlık da olacak. Artık önce 'Evin araban var mı?' diye soruyorlar. Önceden bu sorular olmazdı, 'Gezmeyi seviyor mu?' diye soruyorlar. Şimdiki gençler kendilerini hiç sıkmıyor, hep yaşamak olarak bakıyorlar, benim torunlarım da öyle, hep bir özentilik var. Evliliklerde fedakarlıklar günümüzde yok. Fedakar olunması lazım. Ailelerin de çocukları için fedakarlık edip evlenmelerine yardımcı olmaları gerekir. Anne, baba yaparsa çocuklar da onlardan görüp yapar. Paylaşmak, anlaşmak lazım, yardımlaşmak lazım. 'Neden eziyet çekeceğim, neden katlandınız, dünyaya bir defa geliniyor.' Şimdiki gençler bunları söylüyor. Gençler bazı şeylerden, diziler, sosyal medyadan etkileniyor ama aileye bakmalılar."