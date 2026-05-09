Kırkağaç\'ta Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Başladı

09.05.2026 10:30
Kırkağaç'ta akli dengesi yerinde olmayan 20 yaşındaki Meryem Işık'tan 2 gündür haber alınamıyor.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Meryem Işık'tan (20), 2 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Işık için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kırkağaç'ın kırsal Dualar Mahallesi'nde yaşayan ve evli olan Meryem Işık, 7 Mayıs'ta kayboldu. Yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen akli dengesi yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Işık'a ulaşamadı. Bunun üzerine kayıp başvurusunda bulunuldu. Işık için Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar Işık'ın en son yol kenarında yürürken görüldüğü Gelenbe Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı.

Kaynak: DHA

