YAKLAŞIK 25 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
Son Dakika › Güncel › Kırkağaç'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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