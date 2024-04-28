Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, aydınlatma direklerinin montaj çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, aydınlatma direklerinin montaj çalışmalarını inceledi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, aydınlatma direklerinin montaj çalışmalarını inceledi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Akalar Mahallesi Tırnova Caddesi'nde yürütülen çalışmaları takip ederek, ekiplerden bilgi aldı. Bulut, Kırklareli için yeni bir şehirleşme döneminin başladığını belirtti. Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce proje değerlendirme toplantısı yapıldı. Kırklareli'nde vektörle mücadele çalışması sürüyor. Babaeski'de bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

28.04.2024 12:28
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, aydınlatma direklerinin montaj çalışmalarını inceledi.

Bulut, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Akalar Mahallesi Tırnova Caddesi'nde yürütülen çalışmaları takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.

Şehrin çehresini değiştirmek için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden Bulut, Kırklareli için yeni bir şehirleşme döneminin başladığını belirtti.

Hazırladıkları plan ve uygulamaları hayata geçireceklerini aktaran Bulut, "Doğru bir program ile Kırklareli'nin ihtiyaç duyduğu tüm unsurları kente kazandıracağız." dedi.

Projeler değerlendirildi

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce proje değerlendirme toplantısı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya okul müdürleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Vize'nin Şairleri", "Vize Bilim Şenliği" ve "Şiir ve Müzik Dinletisi" proje çalışmaları değerlendirildi.

Vektörle mücadele çalışması

Kırklareli'nde vektörle mücadele çalışması sürüyor.

Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekiplerince, İnci Deresi haşere ve sineklere karşı ilaçlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, muhtelif alanlarda haşere ve sineklere karşı mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Yaz aylarında sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bölgede larvasit uygulaması ve temizlik çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

Elektrik kesintisi

Babaeski'de bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Katranca köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 10.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, aydınlatma direklerinin montaj çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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