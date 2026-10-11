Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hastaları ziyaret edip geçmiş olsun diledi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Hastanedeki servisleri gezerek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

Halkla her zaman iç içe olduklarını ve fırsat buldukça bu tür ziyaretleri sürdürdüklerini belirten Bulut, vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Bulut ayrıca, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar ve başarılar diledi.