Kırklareli Belediyesi, Üniversite Kültür Merkezini Hizmet Binasına Dönüştürdü

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bulut, "Değişimde İlk 100 Gün Buluşması" adlı programda yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kırklareli Üniversitesi ile yapılan anlaşma sonucu üniversite bünyesindeki kültür merkezinin Kırklareli Belediyesine kazandırıldığını söyledi.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Bulut, merkezin tadilat sonrasında belediye hizmet binası olacağını belirtti.

Mevcut belediye binasının küçük ve elverişsiz olduğunu dile getiren Bulut, "Bazı birimlerimiz farklı yerlerde kiralık dükkanlarda hizmet veriyor. Daha iyi hizmet verebilmemiz için öncelikle bir derlenip toplanmamız gerekiyor. Vatandaşı farklı hizmetler için farklı binalara yönlendiriyoruz. Bu vatandaş için de gereksiz bir yorgunluk. Ayrıca ciddi kiralar ödüyoruz ek hizmet binalarımıza. Bizim belediyemizin bunları karşılayabilecek bir bütçesi yok. Bu anlamda çok kısa bir sürede protokolümüzü imzaladık. Burası artık Türkiye Cumhuriyeti Kırklareli Belediyesi hizmet binasıdır, hayırlı olsun." diye konuştu.

Bulut, altyapıdan peyzaja Kırklareli'ni seçkin bir kent haline getirmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek tamamlanan ve süren hizmetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Kürşad Yamaner ve Burak Süzülmüş, belediye personeli, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.