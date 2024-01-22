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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nden asayiş ve trafik denetimi - Son Dakika
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nden asayiş ve trafik denetimi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde, Yayla Mahallesi'nde çalıntı, tescilsiz ve standart dışı egzoz takan motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 143 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve bir hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Ayrıca, bir motosiklet trafikten men edilirken, 2 araca da kusurlarından dolayı idari para cezası uygulandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü\'nden asayiş ve trafik denetimi
22.01.2024 - 09:41,
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Asayiş Şubesi ekiplerince Yayla Mahallesi'nde çalıntı, tescilsiz, standart dışı egzoz takarak çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, kask kullanmayan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

Yaklaşık iki saat süren denetimlerde 143 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca bir motosiklet trafikten men edilirken kusurlarından dolayı 2 araca idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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