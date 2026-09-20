Kırklareli'de bir esnafın 2 milyonluk borcu yapılandırmayla 4 milyona çıktı - Son Dakika
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Kırklareli'de bir esnafın 2 milyonluk borcu yapılandırmayla 4 milyona çıktı

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Kırklareli\'de bir esnafın 2 milyonluk borcu yapılandırmayla 4 milyona çıktı
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YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Kırklareli'nde esnafla bir araya geldi. Bir esnaf, 2 milyonluk borcunun yapılandırma görüşmesiyle 4 milyona çıktığını, dükkâna 2 milyon liraya yakın kişisel para koyduğunu ve sigorta ile Bağ-Kur yükü nedeniyle zorlandığını anlattı.

(KIRKLARELİ) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'in Kırklareli'nde gerçekleştirdiği ziyarette bir esnaf, yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı. İşlerin durma noktasına geldiğini, çalışanların maliyetlerini ve borçlarını karşılamakta zorlandığını belirten esnaf, "Bu sene içerisinde şu dükkana 2 milyon liraya yakın cebimden para koydum. Eşimin altındaki arabayı sattım, koydum. Kendi kenardaki takılarımı koydum. Allah kaza bela vermesin, başımıza bir şey gelirse kenarda 1 lira para yok" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Kırklareli'nde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bir esnaf, işlerin azalması, artan maliyetler, yüksek faizler ve borçlar nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Kiranın artmasından ziyade iş yapamamaktan yakındığını belirten esnaf, "İş olsun, kiram 100 bin lira olsun, 200 bin lira olsun. İş olmadıktan sonra kiram bedava olsa da ne olacak yani? Yanında adam var, öğlene kadar siftah etmiyor. Öğlene kadar 1 lira para girmiyor içeriye. Burada 5 milyonluk mal koymuşum içeriye. Bir kazanç elde edelim, kiramızı, masrafımızı ödeyelim, çoluğumuzu çocuğumuzu okutalım diye ama nerede? Yok" diye konuştu.

"ESNAFI KOLLAYAN KİMSE YOK"

Ticaret ve sanayide yaşanan sorunlara dikkati çeken esnaf, şöyle devam etti:

"Millet 5 milyon oldu mu atıyor faize. Herkes çalışmamaya, tembelliğe alıştı. Ticaret denen bir şey bitti. Sanayi denen şey bitti. Nasıl geçineceğiz? Hiçbir şeyimizi ödeyemez hale geldik. Esnafı kollayan kimse yok. Faizler aldı başını gidiyor. Ben geçen sene aldığım fiyata mal alamıyorum, sattığım fiyata mal alıyorum yemin ediyorum. Üretim ülkesiydik, üretim bitti, tüketim ülkesine direkt geçiş yaptık. Ne hayvancılık kaldı, ne tarım kaldı, ne sanayi kaldı. Çorlu yoluna gidin, her fabrikanın girişinde kiralık, depo, satılık, fabrika."

Bir çalışanın kendisine maliyetinin 60 bin liraya ulaştığını ifade eden esnaf, sigorta maliyetlerinin düşürülmesi halinde çalışanına daha yüksek ücret verebileceğini söyledi. Bağ-Kur ödemesini geciktirdiğinde sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını da belirten esnaf, "Randevu bulamadığın gibi bir de muayene olamıyorsun" dedi.

"2 MİLYONU ÖDEYEMEZKEN 4 MİLYONU NASIL ÖDEYECEĞİM?"

Borçlarını yapılandırmak istediğinde borç yükünün daha da arttığını anlatan esnaf, "Benim 2 milyonluk borcum, gittim konuştum, 4 milyona çıktı. Ben 2 milyonu ödeyemezken 4 milyonu nasıl ödeyeceğim abla? Kredi vereceğiz diyor. Kredi vereceksin de direkt banka kesiyor, vergi dairesine yatırıyor. Daha da çok beni köleleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Esnaf, işletmesini ayakta tutabilmek için kişisel birikimlerini kullandığını belirterek, şunları söyledi:

"Vallahi bak ben bu sene içerisinde şu dükkana 2 milyon liraya yakın cebimden para koydum. Ekstra sermayemin dışında sadece borcumu ödeyebilmek için. Eşimin altındaki arabayı sattım, koydum. Kendi kenardaki takılarımı koydum. Allah kaza bela vermesin, başımıza bir şey gelirse kenarda 1 lira para yok. Malımız var ama çöp, para etmiyor. Sen alamadıktan sonra, o alamadıktan sonra ben kime satacağım bunu?"

Kaynak: ANKA
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