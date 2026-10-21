Kırklareli'de bomba uzmanları 22 AFAD personeline sabotaja müdahale eğitimi verdi - Son Dakika
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Kırklareli'de bomba uzmanları 22 AFAD personeline sabotaja müdahale eğitimi verdi

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Kırklareli\'de bomba uzmanları 22 AFAD personeline sabotaja müdahale eğitimi verdi
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Kırklareli'de bomba uzmanları, AFAD İl Müdürlüğü hizmet binasında 22 AFAD personeline eğitim verdi. Eğitimde sabotaj olaylarına yönelik farkındalık, muhtemel tehditlere karşı alınacak tedbirler ve etkin müdahale süreçleri ele alındı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı bomba uzmanları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline eğitim verdi.

AFAD İl Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen eğitime 22 AFAD personeli katıldı.

Eğitim kapsamında, sabotaj olaylarına yönelik farkındalığın artırılması, muhtemel tehditlere karşı alınması gereken tedbirler ile olaylara doğru ve etkin müdahale süreçleri ele alındı.

Kaynak: AA
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