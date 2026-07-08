Kırklareli'de Çiftçilere Eğitim Verildi - Son Dakika
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Kırklareli'de Çiftçilere Eğitim Verildi

Kırklareli\'de Çiftçilere Eğitim Verildi
08.07.2026 09:36
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Vize'de çiftçilere bitki koruma ürünleri ve B-Reçete Sistemi eğitimi düzenlendi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde çiftçilere bitki koruma ürünleri uygulama eğitimi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli programda, çiftçilere, doğru uygulama yöntemleri ve kalibrasyon süreçleri hakkında bilgilendirdi.

Eğitimde, B-Reçete Sistemi kapsamında da sunum yapıldı.

Bilinçsiz ilaç kullanımını önlemek için B-Reçete Sistemi'ne geçildiğini anlatan Gürsu, ilaçlamada yer alan etken maddelerin önlemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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