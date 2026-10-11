Kırklareli\'de çiftçilere tarımsal üretim ve hasat konusunda bilgi verildi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personel tarafından düzenlenen toplantılarda üreticilere, tarımsal üretim planlaması, doğru ve etkin hasat uygulamaları ile Tarım ve Orman Bakanlığının güncel desteklemeleri hakkında bilgi verildi.

Tarım sektöründe verimliliğin artırılması ve bakanlık imkanlarından çiftçilerin en üst düzeyde faydalanması amacıyla yürütülen saha bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.