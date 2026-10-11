Kırklareli'de çiftçilere tarımsal üretim ve hasat konusunda bilgi verildi - Son Dakika
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Kırklareli'de çiftçilere tarımsal üretim ve hasat konusunda bilgi verildi

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Kırklareli\'de çiftçilere tarımsal üretim ve hasat konusunda bilgi verildi
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Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen toplantılarda çiftçilere tarımsal üretim planlaması, etkin hasat ve güncel desteklemeler konusunda bilgi verdi. Saha bilgilendirme çalışmalarının verimliliği artırmak amacıyla devam edeceği belirtildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personel tarafından düzenlenen toplantılarda üreticilere, tarımsal üretim planlaması, doğru ve etkin hasat uygulamaları ile Tarım ve Orman Bakanlığının güncel desteklemeleri hakkında bilgi verildi.

Tarım sektöründe verimliliğin artırılması ve bakanlık imkanlarından çiftçilerin en üst düzeyde faydalanması amacıyla yürütülen saha bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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