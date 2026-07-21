Kırklareli'de İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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Kırklareli'de İşbirliği Görüşmesi

21.07.2026 15:03
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Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Kumaş, Başsavcı Taşkoparan'ı ziyaret ederek işbirliği konularını ele aldı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Eda Kumaş, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'ı makamında ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kurumlar arası işbirliği imkanları görüşüldü.

Kumaş ve Taşkoparan, ortaklaşa yürütülebilecek çalışmalar ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

KLÜ'de Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili akademik ve idari birimlerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin üniversiteye uyum süreçlerini desteklemek amacıyla düzenlenecek oryantasyon programının içeriği, etkinlik takvimi ve organizasyon süreci görüşüldü.

Ayrıca öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yaşama daha kolay adapte olabilmeleri için planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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