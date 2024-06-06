Kırklareli'de Kadını Bıçakla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Kırklareli'de Kadını Bıçakla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kırklareli\'de Kadını Bıçakla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldürdükten sonra suçunu itiraf eden sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada sanık, pişman olduğunu belirtirken, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Olayın ardından şüpheli polise giderek itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

06.06.2024 17:25
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Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldürdükten sonra suçunu itiraf eden sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Selvi G'yi öldürdüğünü itiraf eden ve "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Murat B. ile maktulün eşi müşteki M.G. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Murat B'nin "nitelikli kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Murat B, savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Keşke olay yaşanmasaydı, çok pişmanım. Vicdanen de acı çekiyorum." dedi.

Taraf avukatlarının da savunmasının ardından, sanık Murat B. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Kırklareli Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Eylül 2023'te Selvi G. ile evine gelen Murat B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat B, Selvi G'yi bıçakla yaralayıp kaçmıştı.

Olaydan bir gün sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis merkezine giderek itirafta bulunan şüpheli, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Ekipler, şüphelinin itirafı üzerine evde yaptığı incelemede Selvi G'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de Kadını Bıçakla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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