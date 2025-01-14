Kırklareli\'de Kar Kalınlığı 40 Santimetreyi Buldu

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Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde önceki gün başlayan kar yağışı devam ediyor.

Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar kalınlığı yer yer 40 santimetreyi buldu.

Bazı araçlar yolda kalırken, Karayolları 15. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.