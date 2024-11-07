Kırklareli'de Lösemili Çocuklar İçin Kortej - Son Dakika
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Kırklareli'de Lösemili Çocuklar İçin Kortej

Kırklareli\'de Lösemili Çocuklar İçin Kortej

Lösemili çocuklar için farkındalık yaratmak amacıyla Kırklareli'nde kortej yürüyüşü düzenlendi.

07.11.2024 15:20
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Kırklareli'nde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kırklareli İl Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte "Bir çocuğun hayatından daha önemli ne olabilir?" yazılı dövizleri taşıyan grup, oyun havası eşliğinde kentte yürüdü.

Grup, 100. Yıl Caddesi, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile İstasyon Caddesi'nin ardından Millet Bahçesi'ne ulaştı.

LÖSEV İl Temsilcisi Seher Erçek buradaki konuşmasında, 1998'de kurulan vakfın her geçen yıl daha da büyüyüp geliştiğini söyledi.

Vakıf olarak yüzlerce çalışanı, milyonlarca gönüllü ile hizmet verdiklerini dile getiren Erçek, hafta kapsamında çocukların sorunlarına dikkati çekerek destekleri artırmak amacıyla farkındalık oluşturduklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de Sağlık Bakanlığının lösemi ile mücadele ederek Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi ile tüm lösemi hastalarına kök hücre bulmaya çalıştığını belirtti.

Bir akrabasını da lösemiden kaybettiğini anlatan Cerit, "Lösemi tedavi edilebilen bir hastalık. Çocuklarımız için erken teşhis edilirse tedavi edilebilir bir hastalık. Bundan korkmayacağız ve başımıza geldiğinde hep birlikte tek yürek olarak mücadele edeceğiz. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine tüm vatandaşlarımızı bağışçı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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