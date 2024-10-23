Kırklareli\'de Mobilya Mağazası Yangını

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Kırklareli'de çıkan yangında, mobilya mağazası kullanılamaz hale geldi

Kırklareli'de mobilya mağazasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, mağaza kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Kırklareli- İstanbul D100 karayolunun birinci kilometresindeki mobilya mağazasında meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında alevleri gören çalışanların durumu haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin bölgede güvenlik önlemi aldığı yangında AFAD ve BOTAŞ ekipleri de hazır bulundu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle bölgeye ilçelerden itfaiye ekipleri de takviye edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, mobilya mağazası kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Ömer KUŞÇU/ KIRKLARELİ,