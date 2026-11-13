Kırklareli'de motokuryelere yasak getirildi, Edirne'de rüzgar nedeniyle ağaç devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli'de motokuryelere yasak getirildi, Edirne'de rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli\'de motokuryelere yasak getirildi, Edirne\'de rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kırklareli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Kasım 2026 cuma 15.00 itibarıyla il genelinde motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Edirne'de kuvvetli rüzgarın devirdiği ağaç Saraçlar Caddesi'nde büfe yanına düştü, kimse yaralanmadı.

Edirne'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kent merkezinde trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde bir büfenin yanındaki ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Edirne Belediyesi ekipleri de ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Ağacın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büfe sahibi Mücahit Emir, olayda kimseye zarar gelmemesinin içlerini rahatlattığını belirterek, "Dükkanda iki kişiydik. O anda rüzgarı hissettik. O rüzgara dayanamadı ve devrildi. Devrilirken de bizim dolabımız sanırım biraz düşüşünü hafifletti. Çok şükür ne bize ne müşterimize ne de yoldan geçen vatandaşa zarar vermedi. Çok kalabalık bir cadde. İlginçtir ki kimseye dokunmadan devrildi" dedi.

KIRKLARELİ'DE MOTOKURYELERE YASAK GETİRİLDİ

Kırklareli Valiliği, olumsuz hava koşulları ve kuvvetli fırtına nedeniyle motokuryelere trafiğe çıkış yasağı getirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ve can güvenliğini sağlamak amacıyla, 13.11.2026 cuma günü saat 15.00 itibarıyla ilimiz genelinde motosikletlerin, elektrikli scooterların ve motokuryelerin trafiğe çıkışına bir sonraki duyuruya kadar izin verilmeyecektir" denildi.

Umut IŞIK/EDİRNE,

Kaynak: DHA
Kırklareli ValiliğiSaraçlar CaddesiYerel HaberlerHava DurumuMotosikletKırklareliEdirneGüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
Okul servisinde dehşet Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi
Tahran’da ’Böbrek Sokağı’: Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor Tahran'da 'Böbrek Sokağı': Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
17:05
Fenerbahçe’de şok üstüne şok Yıldız futbolcu yine sakatlandı
Fenerbahçe'de şok üstüne şok! Yıldız futbolcu yine sakatlandı
16:38
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:12
Bursa’da lodos dehşeti Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 17:16:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırklareli'de motokuryelere yasak getirildi, Edirne'de rüzgar nedeniyle ağaç devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android