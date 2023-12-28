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Kırklareli'de Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırklareli'de Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Osman Yeter Somer, yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda gelecek yıl yapılması planlanan projeler ve çalışmalar da görüşüldü. Ayrıca Babaeski ilçesinde brusella hastalığına karşı büyükbaş hayvanlar aşılandı.

Kırklareli\'de Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
28.12.2023 - 09:13,
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Kırklareli'nde Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıda Sanayi ve Teknoloji Müdürü Osman Yeter Somer yıl içerisinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ardından gelecek yıl yapılması planlanan proje ve çalışmalar görüşüldü.

Brusella hastalığına karşı mücadele

Babaeski ilçesinde büyükbaş hayvanlar brusella hastalığına karşı aşılanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri brusella hastalığı ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Veteriner hekimler tarafından hayvanlara brusella hastalığına karşı aşılama yapılıyor.

Kaynak: AA
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