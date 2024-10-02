Kırklareli'nde bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, İstanbul kara yolundan kent merkezine seyir halindeki hafif ticari aracın, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarpması, Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Karagöz kavşağında da yola çıkan otomobilin, başka bir otomobille çarpışması sonucu devrilmesi yer alıyor.
İstasyon Mahallesi Ordinaryüs Profesör Mahzar Osman Usman Bulvarı'ndaki başka kazada seyir halinde olan otomobilin, Edirne kavşağında refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpması görüntülere yansıyor.
Lüleburgaz ilçesinde de iki farklı kazada, otomobillerin yola çıkması sonucu motosikletlerle çarpışması görüntülerde yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de Trafik Kazaları KGYS ile Kaydedildi - Son Dakika
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