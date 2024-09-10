Kırklareli'nde Uluslararası Konferans - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli'nde Uluslararası Konferans

Kırklareli Üniversitesi, 5 ülkeden 105 akademisyenin katılacağı 4. Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

10.09.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 5 ülkeden 105 akademisyenin katılacağı, 4. Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı düzenlenecek.

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Coşkun, fakültenin toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, 4. Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Konferansın 12-14 Eylül tarihlerinde İğneada beldesinde gerçekleştirileceğini anlatan Coşkun, "Konferansımıza 5 ülkeden 105 akademisyen katılacak. Türkiye'den ise 28 farklı üniversiteden katılımcılar olacak. Uluslararası bir konferans olup doğa bilimleri, mühendislik ve malzeme teknolojileri alanında çalışan akademisyenleri bir araya getirerek kendi alanındaki çalışmaları tartışabikleri ve bir birlerine yol gösteren bir konferans olacak." diye konuştu.

Coşkun, bu etkinliğe destek olan Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'e teşekkür etti.

Toplantıya Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Aközcan Pehlivanoğlu ile Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcısı Doç. Dr. Hale Karayer de katıldı.

?

Kaynak: AA

Konferans, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Uluslararası Konferans - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar, kasten öldürme suçuna iştirak gerekçesiyle tutuklandı. Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar, kasten öldürme suçuna iştirak gerekçesiyle tutuklandı.
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:40:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Uluslararası Konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement