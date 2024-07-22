Kırklareli'de Yaralı Karabatak Kuşu Tedavi Altına Alındı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan karabatak kuşu tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) Kayalı Barajı yakınlarında asayiş denetimi sırasında yaralı Karabatak kuşu olduğunu fark etti.

Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı kuş, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kuş, tedavi altına alındı.