Kırklareli'de yurtlarda inceleme yapan İl Müdürü Babuşcu güvenli ortam sözü verdi - Son Dakika
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Kırklareli'de yurtlarda inceleme yapan İl Müdürü Babuşcu güvenli ortam sözü verdi

Kırklareli\'de yurtlarda inceleme yapan İl Müdürü Babuşcu güvenli ortam sözü verdi
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Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, GSB'ye bağlı öğrenci yurtlarında incelemede bulunarak kayıt süreçlerini yerinde takip etti. Babuşcu, öğrencilere konforlu ve güvenli ortam sunmak için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı öğrenci yurtlarında incelemede bulundu.

Yurtlarda yürütülen hazırlık çalışmaları ile kayıt süreçlerini yerinde takip eden Babuşcu, yurt yöneticilerinden bilgi aldı.

Öğrencilerin barınma, yemekhane ve sosyal alanlardaki imkanlarını detaylıca inceleyen Babuşcu, kente gelecek gençlere konforlu ve güvenli bir ortam sunmak için tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Babuşcu, yeni dönemin tüm öğrencilere, akademisyenlere ve yurt personeline hayırlı olmasını dileyerek, "Gençlerimizin Kırklareli'nde kendilerini evlerinde hissetmeleri ve eğitim hayatlarını huzurla sürdürebilmeleri için tüm ekibimizle sahadayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'de yurtlarda inceleme yapan İl Müdürü Babuşcu güvenli ortam sözü verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'de yurtlarda inceleme yapan İl Müdürü Babuşcu güvenli ortam sözü verdi - Son Dakika
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