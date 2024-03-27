Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki Evciler Göleti'nin dolu olması nedeniyle fazla suyun dere yatağından kontrolsüz tahliye olacağı uyarısında bulunuldu, tedbirli olunması istendi.
DSİ Kırklareli 112 Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göletin rezervuarlarının dolu olduğu belirtildi.
Göletin fazla sularının dere yatağından kontrolsüz tahliye olacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pınarhisar ilçemizde bulunan Evciler Göleti dolmuş olup dolusavak kontrolsüz olarak çalışmaktadır. İlgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktadır. Suyun dere yatağından tahliye olacağı göz önünde bulundurularak Evciler, Poyralı, Tozaklı ve Ertuğrul köyleri başta olmak üzere vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğranılmaması için dikkatli olmaları, herhangi bir olumsuzluk halinde 112 Acil Çağrı Merkezi numarasına ve aynı zamanda doğrudan İl AFAD'a ivedilikle ulaşmaları önemle rica olunur."
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'deki Evciler Göleti'nin fazla suyu kontrolsüz tahliye olacak - Son Dakika
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Lalapaşa'ya bağlı Hacıdanişment köyünde yapılan devriye faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan aramada 8 Suriye uyruklu göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan polis ekipleri, bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Aynı zamanda çeşitli suçlardan aranan 107 kişi de yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'taki 'Nusr-Et' isimli restorana yönelik silahlı saldırıya ilişkin düzenlenen 'Mahzen 22' operasyonu ile 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 10 şüpheli yakalandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 79 yaşındaki bir sürücü, teravih namazına gitmek için kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu bir şahsın getirdiği uyuşturucuyla ilgili bilgilere ulaşıldı. Şahsın evinde yapılan aramada 38 gram reçine esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Sakarya'dan Hatay'a gelen hayırsever Cemil Kurtuldu, depremin yaralarını sarmak için konteyner kentlerde yaşayan ailelere 1 milyon TL'lik Ramazan yardımında bulundu. Kurtuldu, İskenderun ilçesinde 300 çocuğa bayram elbisesi dağıttı. Deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Kurtuldu, enkazda kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ve Ramazan ayında da Hatay'a, İskenderun'a ve diğer köylere yardım ettiklerini söyledi.
Hisarcık İlçe Müftülüğü, Yenidoğan Mahallesindeki 4-6 Yaş Kur'an Kursunda öğrencilerin Ramazan dolayısıyla hazırladıkları gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Bu etkinliklerle yardımlaşma duygusu çocukların zihninde yer edinirken, milli ve manevi duygularla yetişen çocuklarımızın umudu oluyor.
Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzystof Piatek, Galler maçında son penaltı atışını gole çevirerek Polonya'nın EURO 2024'e gitme hakkını elde etmesini sağladı. Başakşehir kulübü de Piatek'i tebrik etti.
Van'ın Çaldıran ilçesinde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuğun ailesi yardım talebinde bulundu ve bölgeye UMKE görevlileri yönlendirildi. Görevliler, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansa ulaştırdı ve çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukları olmayan Emine ve Lütfü Candan çiftine Evde Bakım, Gönül Kazan ve Geniş Ailem projeleriyle destek oluyor. Belediye ekipleri, çiftin evine temizlik hizmetinin yanı sıra mutluluk da götürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?