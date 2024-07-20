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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 686 bin 38'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 158 bin 977'ye yükseldi.

Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 188 bin 834, Tekirdağ'da 338 bin 227 oldu.