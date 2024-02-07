Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nden Aşçı Yardımcılığı Kursu - Son Dakika
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Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nden Aşçı Yardımcılığı Kursu

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi\'nden Aşçı Yardımcılığı Kursu

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından aşçı yardımcılığı kursu düzenleneceği duyuruldu. Kurs kayıtları devam ederken, kursun gastronomi mutfağında gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline sigaranın zararları hakkında bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor. Sigaranın toplum üzerindeki olumsuz etkileri ve hastalıklara olan etkileri anlatıldı.

07.02.2024 09:41
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Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce aşçı yardımcılığı kursu açılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 12 Şubat Pazartesi başlayıp, 10 Mayıs Cuma sona erecek kursun gastronomi mutfağında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sigaranın zararları anlatıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline sigaranın zararları hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü personeli, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline sigaranın zararlı anlatıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Fatma Akyüz, sigaranın toplum üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi.

Sigara nedeniyle dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Akyüz, sigaranın birçok hastalığı tetiklediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nden Aşçı Yardımcılığı Kursu - Son Dakika


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