Kırklareli İl Genel Meclisi, 2,5 milyon liralık eş finansmanı yeniden görüşecek - Son Dakika
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Kırklareli İl Genel Meclisi, 2,5 milyon liralık eş finansmanı yeniden görüşecek

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Kırklareli İl Genel Meclisi, 2,5 milyon liralık eş finansmanı yeniden görüşecek
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Kırklareli İl Genel Meclisi, Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamındaki proje için 2,5 milyon liralık eş finansmanı görüştü. İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması öngörülen gündem maddesi, yeniden görüşülmek üzere gündemde tutuldu.

Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen beşinci birleşimde, son toplantıya ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Toplantıda, Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında hazırlanan tahmini bütçesi 15 milyon lira olan "İkinci Evim Aydınlık Geleceğim Projesi"nin 2,5 milyon liralık eş finansman desteğinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na imza yetkisi verilmesine yönelik gündem maddesi görüşüldü.

Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cenap Püsküllü, proje hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Gündem maddesi, yeniden görüşülmek üzere oy birliği ile gündemde tutulmasına karar verildi.

Kaynak: AA
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