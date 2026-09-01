Kırklareli İl Genel Meclisi eylül toplantılarında Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na Sibel Bal seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli İl Genel Meclisi eylül toplantılarında Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na Sibel Bal seçildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Genel Meclisi, eylül ayı toplantılarına Hakan Geriş başkanlığında başladı. İlk olarak ağustos ayı tutanak özetleri kabul edilirken, Kırklareli Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alacak kişinin Sibel Bal olması oy birliğiyle kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, İl Özel İdaresi makine parkındaki ekonomik ömrünü tamamlamış bazı araçların hurdaya ayrılması teklifi, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi, eylül ayı toplantılarına başladı.

Meclis binasında Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak ağustos ayına ait tutanak özetleri okunarak kabul edildi.

Toplantıda yapılan oylamada, Kırklareli Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alacak kişinin Sibel Bal olması kararlaştırıldı.

Aynı zamanda İl Özel İdaresi makine parkında bulunan bazı ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması teklifi, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kapalı oturumla devam etti.

Kaynak: AA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Kırklareli Merkez, İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, Kırklareli, Ağustos, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli İl Genel Meclisi eylül toplantılarında Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na Sibel Bal seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

15:56
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
15:09
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler Domateslerden yasaklı madde çıktı
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı
15:04
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim
İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 16:07:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli İl Genel Meclisi eylül toplantılarında Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na Sibel Bal seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement