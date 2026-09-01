Kırklareli İl Genel Meclisi eylül toplantılarında Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na Sibel Bal seçildi
Kırklareli İl Genel Meclisi, eylül ayı toplantılarına Hakan Geriş başkanlığında başladı. İlk olarak ağustos ayı tutanak özetleri kabul edilirken, Kırklareli Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alacak kişinin Sibel Bal olması oy birliğiyle kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca, İl Özel İdaresi makine parkındaki ekonomik ömrünü tamamlamış bazı araçların hurdaya ayrılması teklifi, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Kırklareli İl Genel Meclisi, eylül ayı toplantılarına başladı.
Meclis binasında Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak ağustos ayına ait tutanak özetleri okunarak kabul edildi.
Toplantıda yapılan oylamada, Kırklareli Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alacak kişinin Sibel Bal olması kararlaştırıldı.
Aynı zamanda İl Özel İdaresi makine parkında bulunan bazı ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılması teklifi, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kapalı oturumla devam etti.
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