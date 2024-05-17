Kırklareli Jandarma Komutanlığı okul servislerini denetledi - Son Dakika
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı okul servislerini denetledi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı okul servislerini denetledi

Kırklareli Vize ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, okul servislerindeki personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi. Denetimde, öğrencilere araca biniş ve iniş konularında bilgilendirme yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı, okul servisi denetimlerine ağırlık vererek çocukların güvenli yolculuk yapmalarını sağlamayı hedefliyor.

17.05.2024 15:09
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

Vize ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde personel ve öğrencilerin emniyet kemerleri kontrol edildi.

Emniyet kemerinin öneminin anlatıldığı denetimde, araca biniş ve iniş konularında öğrenciler bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, okul servisi denetimlerine ağırlık verildiği belirtildi.

Açıklamada, okul çağındaki çocukların huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri ile okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarını önleme maksadıyla araçların denetlendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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