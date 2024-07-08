Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanını Ziyaret Etti

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Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentin tanıtımına katkı sunan Şen'e teşekkür etti.

Şen de, yapılması planlanan projeler hakkında Ilık'a bilgi verdi.

?Dron destekli trafik denetimleri sürüyor

Kırklareli'nde jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimlerini sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, ayrıca kazalara neden olabilecek ihlalleri önlemek amacıyla denetimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde emniyet kemeri, trafik ışık kuralları ihlali ile sürücülerin trafikte cep telefonu ile konuşan sürücülerin tespit edildiği bildirildi.

Kural ihlali yapan sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulandığı ifade edildi.