Kırklareli'nde 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, kent merkezi ile Babaeski ilçesinde 10 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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