Kırklareli'nde 100 Araç Trafikten Men Edildi

Kırklareli'nde trafik denetiminde 100 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4-10 Aralık tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.
15 bin 22 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde kusurlarından dolayı 100 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.
Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.
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