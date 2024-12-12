Kırklareli'nde 100 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde 100 Araç Trafikten Men Edildi

Kırklareli'nde yapılan trafik denetimlerinde 100 araç trafikten men edildi, 15 bin 22 araç kontrol edildi.

12.12.2024 16:49
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Kırklareli'nde trafik denetiminde 100 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4-10 Aralık tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

15 bin 22 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde kusurlarından dolayı 100 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün belgesi geçici süreyle geri alındı.

Ekipler kontrollerde sürücülere emniyet kemerinin önemi hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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