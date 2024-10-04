Kırklareli'nde 103 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 52'si hükümlü 103 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerce, 1-30 Eylül tarihlerinde yapılan denetimlerde 103 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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