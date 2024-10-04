Kırklareli'nde 103 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 103 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde yapılan denetimlerde 52 hükümlü ile birlikte 103 şüpheli gözaltına alındı.

04.10.2024 10:17
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 52'si hükümlü 103 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerce, 1-30 Eylül tarihlerinde yapılan denetimlerde 103 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Eylül, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 103 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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