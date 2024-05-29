Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı

Kırklareli\'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

29.05.2024 13:06
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Karakoç köyü yakınlarında bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Araç ikaza uymayarak bölgeden kaçtı.

Otomobil kovalamaca sonucu polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobildeki 12 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

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