Kırklareli\'nde çakar lamba kullanan 13 sürücüye ceza verildi

Kırklareli'nde araçlarında "çakar lamba" kullanan 13 sürücüye idari para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin "çakar lamba" denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklama il genelinde uygulama yapan ekiplerin 13 araçta çakar lamba tespit edildiği bildirildi.
Sürücülere idari para cezası uygulandı. Araçlardaki çakar lamba sistemi söktürüldü.
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