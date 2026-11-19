Kırklareli'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çocuk Hakları Kültür ve Sanat Alanı'nda düzenlenen etkinliklerle çocuk ve gençler teknoloji bağımlılığından uzak tutuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasında yaklaşık 140 metrekarelik alanda Çocuk Hakları Kültür ve Sanat Alanı oluşturuldu.

Kırklareli Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında haftanın belirli günlerinde üniversite öğrencileri de alanı ziyaret edip çocuklara rol model oluyor.

Üniversiteli gençler, çocuk ve gençlerle birlikte oyunlar oynayıp onlara ders çalıştırırken, ortak kitap okuma etkinlikleriyle de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Bu sayede çocuk ve gençler boş zamanlarını daha verimli ve kaliteli değerlendirirken, son dönemin en büyük sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığından da güvenli bir şekilde uzaklaştırılıyor.

??- "Buraya gelince gerçekten kendimi dinlenmiş hissediyorum"

Çocuk Hakları İl Komitesi Temsilcisi Azra Uysal, AA muhabirine, çocukları teknoloji ve kötü alışkanlıklardan korumak için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Farklı yaş gruplarından çocuk ve gençlerle zaman geçirdiklerini ifade eden Uysal, bu etkinlikler arasında masa tenisi turnuvaları, film izleme, geziler, kamplar, eğitici kursların yer aldığını anlattı.

Son yıllarda teknoloji bağımlılığının tüm çocuklarda arttığını vurgulayan Uysal, şöyle devam etti:

"Buraya gelince gerçekten telefona bakmaya vaktimiz neredeyse sıfır oluyor. Çünkü burası öyle bir ortam ki sevdiğiniz insanlarla birlikte oyun oynamak, beraber kurslara katılmak insanın kafasını rahatlatıyor, birkaç saat de olsa şehrin gürültüsünden, telefonun kirliliğinden arınmak çok iyi geliyor. Ben buraya gelince kendimi gerçekten dinlenmiş hissediyorum."

Uysal, zaman zaman çocuklara yönelik akran eğitimleri de verildiğini sözlerine ekledi.

"Geçmişte dijital bağımlılığa sahip bir bireydim"

Lise öğrencisi Onur Tuna Büyükyakalı, Çocuk Hakları İl Komitesi'nin düzenlediği etkinliklere katıldığını söyledi.

Etkinliklerde çok güzel zaman geçirdiklerini anlatan Büyükyakalı, "Geçmişte dijital bağımlılığa sahip bir bireydim. Özellikle telefonda çok fazla vakit geçiriyordum. Ama komitemizin yaptığı güzel etkinlikler sayesinde sosyalleşme imkanı buluyorum, aynı zamanda arkadaşlarımla iletişim kurarken hangi şekilde iletişim kuracağımı ve haklarımı öğreniyorum." diye konuştu.

Büyükyakalı, üniversiteli ağabey ve ablalarının kendilerine rol model olduklarını belirtti.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Tayyip Can Sezgin ise çocukların kötü alışkanlıklardan ve dijital medyadan uzak durması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Sezgin, "Onlarda kendi küçüklüğümü görüyorum. Onlara bir lider, bir rol model olmak bana çok iyi hissettiriyor. Başladığımız etkinliklerin sürekliliği adına büyük önem gösteriyoruz. Gerek mentörlük gerek liderlik gerekse ailelerine söyleyemedikleri konularda onlara yardımcı oluyor, bir sorun varsa yetkililere iletiyoruz." diye konuştu.

Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Beyza Akçam de komiteye gelerek çocuklarla birlikte dijital ortamdan uzaklaşmayı ve keyifli vakit geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hem kendi bölümü açısından hem de çocuklarla bir arada bulunmaktan büyük keyif aldığını ifade eden Akçam, "Onlara iyi gelirken kendimiz de keyifli vakit geçirdiğimiz için rahatlamış bir ortam sağlamış oluyoruz. Bu durum ortak bir çalışma yürütmemizde bize de keyif veriyor. Çocuğu aslında tek bir birey olarak değil, en temelde toplumun geleceği olarak görüyoruz. Küçük bir ortam yakalayıp onları bir noktaya getirebilmek bizi gayet memnun ve mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.