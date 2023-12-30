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Kırklareli'nde 1500 fidan ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 1500 fidan ücretsiz dağıtıldı

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü, İstasyon Caddesi'nde stant açarak 1500 çam fidanını ücretsiz olarak dağıttı. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve fidanlar kısa sürede tükendi. Orman İşletme Müdürü, her vatandaşın en az bir dikili ağaca sahip olması gerektiğini vurgulayarak fidanların toprakla buluşturulmasını istedi.

Kırklareli\'nde 1500 fidan ücretsiz dağıtıldı
30.12.2023 - 14:51,  Güncelleme: 14:53
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Kırklareli'nde Orman İşletme Müdürlüğünce 1500 fidan ücretsiz dağıtıldı.

Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi'nde oluşturulan stantta ücretsiz fidan dağıtımı yaptı.

Vatandaşlar fidan dağıtımına büyük ilgi gösterdi. 1500 çam fidanı kısa sürede dağıtımı gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, AA muhabirine yeni yıl dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtıldığını söyledi

Her vatandaşın en az bir dikili ağacının olması gerektiğini belirten Karakaya, vatandaşların aldığı fidanları en kısa sürede toprakla buluşturmasını istedi.

Kaynak: AA
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