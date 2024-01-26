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Kırklareli'nde 18 Ton Sahte Temizlik Malzemesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde 18 Ton Sahte Temizlik Malzemesi Ele Geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, Karahıdır Mahallesi'nde bir depoda sahte temizlik malzemesi üretildiği tespit edildi. Operasyonda 18 ton sahte temizlik malzemesi, 20 bin etiket, 25 bin kapak, 7 bin ambalaj kutusu, 4 deterjan dolum makinesi, 2 forklift, 5 tonluk deterjan hazırlama deposu ile kompresör ele geçirildi.

Kırklareli\'nde 18 Ton Sahte Temizlik Malzemesi Ele Geçirildi
26.01.2024 - 10:13,  Güncelleme: 10:13
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Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 18 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahıdır Mahallesi'nde bir depoda sahte temizlik malzemesi üretildiğini tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, O.A, N.D. ile yabancı uyruklu A.P, M.K. ve M.Ş. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin ürettikleri sahte temizlik malzemelerini ambalajladıktan sonra tanınmış firmalara ait etiket yapıştırdıkları belirlendi.

Adresteki aramada, 18 ton sahte temizlik malzemesi, farklı markalara ait 20 bin etiket, 25 bin kapak, 7 bin ambalaj kutusu, 4 deterjan dolum makinesi, 2 forklift, 5 tonluk deterjan hazırlama deposu ile kompresör ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 18 Ton Sahte Temizlik Malzemesi Ele Geçirildi - Son Dakika
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