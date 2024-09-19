Kırklareli'nde 23 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 23 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 5 ayrı bölgede yaptığı çalışmada 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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