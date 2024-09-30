Kırklareli'nde 257 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 257 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 19-25 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışmalarında 257 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda, tabanca, 3 bıçak, 7 tel kesme makası, 15 cep telefonu, 24 harici cep telefonu doldurma cihazı ile 2 güneş paneli ele geçirildi.
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