Kırklareli'nde 32 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 32 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 32 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.