Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 358 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-23 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma, çalışmalarında 358 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 358 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?