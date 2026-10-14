Kırklareli'nde 4 barajın doluluğu geçen yılın iki katına çıkarak yüzde 93'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde 4 barajın doluluğu geçen yılın iki katına çıkarak yüzde 93'e ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli\'nde 4 barajın doluluğu geçen yılın iki katına çıkarak yüzde 93\'e ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre Kırklareli'ndeki 4 barajın ortalama doluluğu bu yıl yüzde 93 oldu. Geçen yıl yüzde 44'te kalan doluluk yaklaşık iki katına çıkarken barajlardaki toplam su 320 milyon 983 bin metreküpe ulaştı.

Kırklareli'nde 4 barajın ortalama doluluğu yüzde 93 olarak kaydedildi.

DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyeleri gerileyen barajlarda doluluk oranı, bu sene yaklaşık iki katına çıktı.

Toplam depolama hacmi 343 milyon 430 bin metreküp olan Kırklareli, Kayalıköy, Armağan ve Çayırdere barajlarındaki toplam su miktarı 320 milyon 983 bin metreküpe yükseldi. Buna göre barajların ortalama doluluğu yüzde 93 olarak kaydedildi.

Geçen yıl barajların ortalama doluluğu yüzde 44 seviyesinde kalmıştı.

Barajlar arasında en yüksek su miktarı 229 milyon 103 bin metreküple Armağan Barajı'nda ölçüldü.

Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKırklareliGüncelÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Osimhen Yamal’ı kolundan tutup götürdü Sonrası bomba Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:38:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 4 barajın doluluğu geçen yılın iki katına çıkarak yüzde 93'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei