Kırklareli\'nde 4 barajın doluluğu geçen yılın iki katına çıkarak yüzde 93\'e ulaştı

Kırklareli'nde 4 barajın ortalama doluluğu yüzde 93 olarak kaydedildi.

DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyeleri gerileyen barajlarda doluluk oranı, bu sene yaklaşık iki katına çıktı.

Toplam depolama hacmi 343 milyon 430 bin metreküp olan Kırklareli, Kayalıköy, Armağan ve Çayırdere barajlarındaki toplam su miktarı 320 milyon 983 bin metreküpe yükseldi. Buna göre barajların ortalama doluluğu yüzde 93 olarak kaydedildi.

Geçen yıl barajların ortalama doluluğu yüzde 44 seviyesinde kalmıştı.

Barajlar arasında en yüksek su miktarı 229 milyon 103 bin metreküple Armağan Barajı'nda ölçüldü.