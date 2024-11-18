Kırklareli'nde 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarı

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Kırklareli'nde 4. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek.

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, yaptığı yazılı açıklamada, 4. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı'nın 5-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Fuarın Kırklareli Valiliği, Kırklareli Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret Borsası iş birliğinde kapalı pazaryeri ve fuar alanında yapılacağını ifade eden Altıntel, fuarda en son geliştirilen araç ve gereçlerin sergileneceğini kaydetti.

Çiftçilerin de makine ve ekipman satın alabilmek için fuarı heyecanla beklediğini aktaran Altıntel, tüm kurumların fuara en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.