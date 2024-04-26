Kırklareli'nde 43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 43 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli\'nde 43 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Ayrıca, denetimlerde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli de gözaltına alındı ve tutuklandı. Olaylarda kullanılan 7 araca el konuldu.

26.04.2024 12:55
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Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele kapsamındaki denetimleri sürüyor.

Ekiplerin iki günde yaptığı denetimlerde 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Denetimlerde "Göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 13'ü de tutuklandı.

Olaylarda kullanılan 7 araca el konuldu.

Kaynak: AA

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