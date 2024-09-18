Kırklareli'nde 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'ndeki takside 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda şüpheli gördükleri taksiyi durdurdu.
Takside 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Taksi sürücüsü H.G. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı, araca da el koyuldu.
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