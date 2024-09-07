Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde yapılan operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 62 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

07.09.2024 09:46
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Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 62 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-4 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda 62 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konulurken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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