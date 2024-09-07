Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 62 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-4 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda 62 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konulurken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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