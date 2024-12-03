Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 73 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma, çalışmalarında 73 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Ayrıca olaylarda kullanılan 4 araca da el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 73 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?